У лидера АдГ диагностировали заражение "неизвестным веществом" "из-за укола иглой"

Согласно заявлению партии, медики также выявили у Тино Хрупаллы внутримышечную инъекцию

БЕРЛИН, 6 октября. /ТАСС/. Медики диагностировали внутримышечную инъекцию и заражение неизвестным веществом у сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы после того, как он был выписан из больницы, где находился после госпитализации с предвыборного митинга в Ингольштадте (федеральная земля Бавария) на юге страны. Об этом говорится в заявлении АдГ.

"После представления клиникой Ингольштадта заключения врача подтверждается, что в ходе обследования у Тино Хрупаллы удалось обнаружить "укол иглой в правое плечо". Кроме того, произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом. Судебно-токсикологическая экспертиза продолжается", - отмечается в сообщении.

В свою очередь газета Junge Freiheit писала, что у Хрупаллы было диагностировано нарушение сердечной деятельности после "укола иглой" с "неустановленным веществом".

5 октября сопредседатель АдГ покинул больницу, в которой находился под интенсивным наблюдением медиков после того, как его госпитализировали во время предвыборного митинга в Ингольштадте. Полиция и прокуратура расследуют подозрения в нанесении телесных повреждений неизвестными лицами. Все запланированные с ним мероприятия предвыборной кампании в Баварии были отменены.

В среду лидер "Альтернативы для Германии" был доставлен в больницу после некоего инцидента на предвыборном митинге в Ингольштадте. По данным полиции, политику потребовалась медицинская помощь прямо перед началом выступления. Полиция пока не установила, что причиной госпитализации сопредседателя "Альтернативы для Германии" стало нападение. Следствие продолжается.

8 октября в Баварии пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент). Согласно последним опросам общественного мнения, АдГ с еще двумя партиями может претендовать на второе место.