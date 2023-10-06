В Литве сообщили о нехватке более 1,5 тыс. учителей

По данным неправительственной организации "Выбор - учить", наиболее критическая ситуация сложилась в регионах столицы, Каунаса и Клайпеды

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. учителей не хватает в общеобразовательных школах Литвы. Об этом сообщила изучившая ситуацию в системе образования неправительственная организация (НПО) "Выбор - учить".

"Сейчас в Литве не хватает более 1,5 тыс. учителей. Наиболее критическая ситуация сложилась в регионах столицы, Каунаса и Клайпеды", - сказала журналистам представитель НПО Эмиле Паскочимайте.

В Вильнюсском уезде не хватает 401 учителя, в Клайпедском - 313, в Каунасском - 222. Самый большой дефицит по преподавателям математики. Не хватает 139 человек. Далее идут учителя иностранных языков (132) и учителя начальных классов (109).

Согласно прогнозу организации, через 5-10 лет в связи с уходом на пенсию старшего поколения в Вильнюсском уезде будет не хватать 2 тыс. учителей, в Каунасском - 1,6 тыс., в Шяуляйском - около 1 тыс., в Клайпедском и Паневежском - более 900 в каждом.

Такое положение вызвано низким авторитетом профессии учителя, что связано с невысокой зарплатой. Уже неделю с требованием ее повышения по всей Литве учителя бастуют, уроки не проводятся.

Вынужденная забастовка

Забастовку организовал профсоюз работников системы образования. В профсоюзе отмечали, что намерение властей с января повысить зарплату учителей на 10%, а всего в течение 2024 года - на 21% не позволит выйти на обещанный правительством уровень оплаты труда педагогов в размере 130% от средней по стране. Они настаивали на том, чтобы зарплата была повышена на 20% уже в сентябре и еще на 30% в январе 2024 года. Во вторник профсоюз представил в Минобразования компромиссные предложения о первом повышении зарплаты с ноября, а выход на уровень зарплаты в 130% от средней по стране предложил достичь в течение не года, а двух лет.

Согласно данным государственной статистики, средняя зарплата в Литве до уплаты налогов (на это уходит примерно треть суммы) составляет €2 тыс. В школах столько зарабатывают, как правило, только директор и его заместитель. В сельских школах многие педагоги загружены не на полную ставку, что сказывается на заработке.