В колледже Самары открыли современный учебный полигон для подготовки энергетиков

На производственной площадке студенты смогут отрабатывать навыки по ремонту оборудования, производству переключений, монтажу провода на сетях разного класса напряжения

ТАСС, 6 октября. Новый учебный полигон открылся в самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева. На новой площадке студенты смогут отрабатывать необходимые практические навыки, сообщает пресс-служба губернатора Самарской области.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор ПАО "Россети Волга" Александр Гаврилов, директор филиала "Самарские распределительные сети" Денис Чучулин открыли на территории строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева новый учебно-тренировочный полигон "Подстанция 35/10 кВ Мачневская". Площадка для практического обучения и ее оснащение электрическим и электромеханическим оборудованием реализованы в рамках формирования современного образовательно-производственного кампуса", - говорится в сообщении.

Учебный полигон колледжа представляет собой производственную площадку, на которой студенты смогут отрабатывать навыки по ремонту оборудования, производству переключений, монтажу провода на сетях разного класса напряжения, технологическому присоединению жилого дома к существующим сетям, установке приборов учета и многое другое. Отмечается, что полигон построен всего за два месяца.

"Подстанция 35/10 кВ Мачневская" - уникальный объект для практических занятий, аналогов которому нет ни в одном учебном заведении среднего профессионального образования. Далеко не каждый регион может похвастаться подобной производственной площадкой для подготовки будущих специалистов по самым востребованным сегодня профессиям", - приводятся слова Гаврилова.

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что полигон будет создавать условия для получения практических навыков. "Очень рад, что компания приняла решение о прохождении здесь переподготовки специалистов Россетей, проведении внутренних конкурсов и соревнований. Я думаю, такое сотрудничество - пример, который показывает компания "Россети", достоин уважения и благодарности", - цитирует пресс-служба Азарова. Он также выразил уверенность, что и с другими предприятиями - партнерами колледжа будет выстроено взаимодействие.

По словам Азарова, по итогам прошлого учебного года 60% выпускников девятых классов выбрали среднее профессиональное образование. "Это значит, что престиж рабочих профессий растет, а эта задача для нас, вне всякого сомнения, является первостепенной. Это говорит и о том, что работа по профориентации школьников проводится правильно", - цитирует губернатора пресс-служба. После открытия полигона Азаров осмотрел учебную и спортивную инфраструктуру колледжа. Также губернатор обсудил с директором колледжа вопрос модернизации автодрома и продолжения благоустройства прилегающей территории.