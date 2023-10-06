В Коми закупят около 30 дронов для борьбы с лесными пожарами

В регионе также продолжат оснащать службу и готовить летчиков-наблюдателей

СЫКТЫВКАР, 6 октября. /ТАСС/. Минприроды Республики Коми и региональный лесопожарный центр намерены закупить в ближайшие два года 27 беспилотников для использования их при тушении лесных пожаров. В этом году использовали два дрона для оценки ситуации на месте и оперативного принятия решений, сообщила журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.

"Порядка 27 беспилотников мы планируем закупить в ближайшие два года. Планируем, что в октябре заключим соглашение [с Сыктывкарским автомеханическим техникумом, где открыли Центр подготовки операторов дронов], чтобы либо наши специалисты прошли там обучение, либо целевой договор на обучение специалистов по работе с этой техникой", - сказала министр.

Как пояснил директор Коми лесопожарного центра Виталий Рябов, дроны были эффективны не для патрулирования, а для оценки ситуации на конкретном участке для более оперативного принятия решений. Ранее для этого использовалась авиация. В целом оперативность тушения лесных пожаров составила 67%, 91 из 145 пожаров был ликвидирован в первые сутки обнаружения. "Угрозы населенных пунктам и объектам экономики не возникло", - отметила глава Минприроды.

По словам министра, нынешний, уже завершенный пожароопасный период прошел для региона благополучно. Зафиксировано 145 лесных пожаров на площади 1 351 га, из них 56% произошло от сухих гроз, остальные - по вине местного населения. Ущерб оценен в 94,38 млн рублей, особо охраняемые территории не затронуло. В прошлом году возникло 445 пожаров площадью более 61 тыс. га, горел лес и в национальном парке "Югыд ва", а ущерб от возгораний составил около 800 млн рублей.

По наблюдениям лесопожарного центра, тенденции таковы, что с каждым годом из-за изменения климата, засушливой погоды лесные пожары продвигаются все дальше на север, лес горел в этом году и за Полярным кругом. Пик пожаров пришелся на август, когда наступила аномально жаркая погода. Половина возгораний произошла из-за ударов молний в отдаленных и труднодоступных местах, куда можно доставить силы и средства только авиацией. Поэтому специалисты рассчитывают создать дополнительное авиационное отделение лесопожарного центра в Усинском районе в 2024-2025 годах, чтобы эффективнее охватить все северные территории республики. Сегодня в распоряжении центра восемь авиаотделений и шесть лесопожарных станций.

В регионе также продолжат оснащать службу и готовить летчиков-наблюдателей. Сейчас их 15 человек, этого достаточно при средней горимости. В этом году вся лесная служба региона справилась с пожарами самостоятельно, без помощи из других регионов. Парашютисты-пожарные из Коми выезжали на помощь коллегам в Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.