В Израиле отмечают Шмини Ацерет и Симхат Тора

Они завершают так называемую череду осенних еврейских праздников

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Израильтяне вечером 6 октября начинают отмечать сразу два праздника - Шмини Ацерет (Восьмой день - праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые следуют за длившимся неделю Суккотом и завершают так называемую череду осенних еврейских праздников. В Израиле они празднуются в один день - 22 тишрея по еврейскому календарю, который в этом году приходится на период с заката 6 октября по вечер 7 октября. За пределами Израиля эти праздники отмечаются раздельно: Шмини Ацерет - 22 тишрея, а Симхат Тора - 23 тишрея.

"Суккот завершается в Израиле празднованием одновременно с сегодняшнего вечера и до захода солнца завтра Шмини Ацерет и Симхат Тора. Симхат Тора - праздник обновления годичного цикла чтения Торы, уходящий корнями в VI-XI вв. Наряду с Пуримом, Симхат Тора - самый веселый еврейский праздник и в Израиле, и в диаспоре. Свитки Торы извлекают из ковчегов в синагогах и танцуют с ними, устраивают праздничные трапезы и дарят подарки детям", - сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Традиции праздников

В Симхат Тора заканчивается годичный цикл изучения Пятикнижия Моисеева. Завершив чтение последнего слова писания, иудеи сразу же начинают заново с первой строчки. В синагогах читаются заключительные главы Ветхого завета, и тут же декламируется первый отрывок Книги Бытия. В Симхат Тора вечером и утром открывается ковчег со свитками Торы, и все присутствующие совершают с ними Хакафот - обряд семикратного обхождения с песнями и танцами вокруг небольшого возвышения - бимы (сцены), на которой читается Тора.

Ритуал сопровождается танцами и ликованием. Иногда обряд может длиться несколько часов, затем все завершается продолжительным пиром. С начала 1960-х до начала 1990-х наиболее популярным праздником советских евреев была именно Радость Торы.

В Шмини Ацерет в синагогах в Израиле торжественно произносят молитву о дожде, состоящую из стихов, гимнов и самой просьбы. В эти дни как раз подходит к концу сельскохозяйственный год и начинается зимний сезон. В Израиле нет больших рек, а потому дожди осенью и зимой - фактически единственный естественный источник пополнения запасов воды.

Шмини Ацерет отмечается сразу после завершения длившегося семь дней праздника Кущей (Суккота), который также неразрывно связан с водой. В дни Суккота предписывается черпание воды и возлияние ее на жертвенник. В Талмуде есть строки, гласящие: "Тот, кто не видел веселья черпания воды, тот вообще не видел в своей жизни настоящего веселья".

Обеспечение безопасности

Армия обороны Израиля сообщила о введении режима блокады палестинских территорий на период празднования Шмини Ацерет и Симхат Тора. Пограничные переходы на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой закрыты с 0:01 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 6 октября до 23:59 7 октября и будут открыты "после проведения оценки ситуации в области безопасности", проинформировали военные.

Завершение цикла осенних праздников

Симхат Тора и Шмини Ацерет завершают не только недельный цикл празднования Суккота, но и длившуюся почти месяц череду осенних еврейских праздников. Первые два дня месяца тишрей, пришедшиеся в этом году на период с заката 15 сентября по вечер 17 сентября, в Израиле отмечали праздник Рош ха-Шана - наступление 5784 года по еврейскому календарю. За ним наступил однодневный пост Гедалии, затем - Йом Кипур, сопровождавший 25-часовым строгим постом с заката 24 сентября по вечер 25 сентября, еще через пять дней израильтяне начали праздновать Суккот.