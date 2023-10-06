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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал ввести масочный режим для профилактики COVID-19 на Ямале

ТАСС, 6 октября. Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) рекомендовало обеспечить в регионе соблюдение масочного режима для предотвращения групповых очагов COVID-19 в медучреждениях, среди персонала социальных учреждений, а также при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

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"Главам муниципальных образований автономного округа рекомендовать: <…> соблюдение "масочного" и дезинфекционных режимов при проведении массовых спортивных, культурных, развлекательных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях. <…> Директору департамента здравоохранения ЯНАО <…> рекомендовать <…> обеспечить соблюдение масочного режима во всех подразделениях ГБУЗ (государственных бюджетных учреждений здравоохранения) ЯНАО. <…> Директору департамента социальной защиты населения ЯНАО рекомендовать обеспечить соблюдение масочного режима персоналом учреждений (организаций) социального обслуживания для детей и взрослых", - сказано в документе.

По данным ведомства, с 25 сентября по 1 октября 2023 года в государственные бюджетные учреждения автономного округа обратился 91 человек с диагнозом COVID-19. Показатель заболеваемости в 10 раз превысил результаты, зафиксированные с 28 августа по 3 сентября 2023 года.

В департаменте здравоохранения региона сообщили, что с 25 сентября по 1 октября 2023 года в округе зарегистрировано около шести тыс. случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение темпа прироста заболеваемости на 10%. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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