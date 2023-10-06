В Югре в колбасах и сосисках выявили вирус африканской чумы свиней

Власти нескольких муниципалитетов региона отметили, что на людей вирус не распространяется, он опасен только для свиней и диких кабанов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Вирус африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в колбасах и сосисках, реализуемых в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили власти нескольких муниципалитетов региона.

"Уважаемые жители, обращаем ваше внимание, что в нашем округе обнаружили много партий продукции, зараженной вирусом африканской чумы свиней, которые поступили на продажу в регион", - сказано в сообщении администрации Югорска.

Отмечается, что геном вируса АЧС выявлен в ветчине "Филейская Столичная", колбасе "Докторская Вязанка" компании "Стародворские колбасы", а также в сосисках "Баварские", "Баварские с сыром" компании "Владимирский стандарт". При этом власти отмечают, что на людей вирус не распространяется, он опасен только для свиней и диких кабанов.

Также данную информацию распространили администрации поселений в Березовском и Сургутском районах Югры.

Африканская чума свиней - это вирусное заболевание, которое поражает свиней. Оно характеризуется быстрым распространением и высокой смертностью зараженных животных. Вакцины от АЧС не существует. Эта болезнь не опасна для человека, но наносит ущерб свиноводческим хозяйствам.