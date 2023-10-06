Мурманские энергетики подготовили к зиме более 20 объектов в Запорожье

Специалисты выполнили монтаж и подготовили к работе четыре котельные, а также провели ремонты в школах и детских садах района

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Энергетики Мурманской области подготовили к зиме более 20 различных объектов в подшефном Приморском районе Запорожской области. Специалисты выполнили монтаж и подготовили к работе четыре котельные, а также провели ремонты в школах и детских садах района, сообщается в Telegram-канале оперштаба Заполярья.

"Заполярные энергетики подготовили к предстоящей зиме 23 объекта в Приморском районе Запорожской области. Работы полностью завершены, идет процесс приемки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты АО "МЭС" выполнили монтаж двух блочно-модульных газовых котельных в Приморске, подготовили к работе в качестве резервных две твердотопливные котельные. В школах и дошкольных учреждениях Приморского района в общей сложности на 19 объектах теплоснабжения заменено 15 котлов, 22 насоса, 110 единиц арматуры и контрольно-измерительных приборов, три электрических щита.

В мае между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря специалистам из Заполярья Приморск обеспечен бесперебойным водоснабжением, также в городе начался ремонт здания для МФЦ и дома культуры, ремонтируются школы Приморского района, оказывается помощь в сфере здравоохранения. Около 200 детей из Приморского района Запорожской области были отправлены на летний отдых в детские оздоровительные лагеря Крыма.