Пострадавшему при атаке ВСУ дружиннику из Курской области вручили нагрудный знак

Губернатор региона Роман Старовойт вручил ему награду "За верность долгу и мужество"

КУРСК, 6 октября. /ТАСС/. Дружиннику центра "Патриот", пострадавшему при тушении пожара во время атаки во стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вручили нагрудный знак "За верность долгу и мужество", сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня лично проведал в областной больнице и вручил награду "За верность долгу и мужество" дружиннику центра "Патриот", пострадавшему в результате сброса боеприпаса во время тушения пожара", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

В среду в результате атаки со стороны Украины по селу Плехово Суджанского района начался пожар, который перекинулся на рядом стоящий лес. В ходе тушения пожара ВСУ запустили дрон с системой сброса боеприпасов, под его удар попал дружинник Владимир Ровный, находившийся возле пожарной машины. Как отметил Старовойт, он проходит стационарное лечение и готовится к операции по удалению осколка.