Роскомнадзор объяснил, почему сервисы Xiaomi были недоступны в РФ

В ведомстве сообщили, что произошел сбой на стороне компании

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Недоступность сервисов Xiaomi была связана со сбоем на стороне компании, сейчас работа приложений восстановлена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Сервисы Xiaomi были недоступны в России в связи со сбоем на стороне компании. В настоящий момент работоспособность приложений умного дома восстановлена", - говорится в сообщении.

В соответствии с российским законодательством личные данные россиян должны быть размещены в базах данных на территории России. Xiaomi проинформировала о локализации в РФ баз данных клиентов в 2021 году, напомнили в ведомстве.

Проблемы с устройствами Xiaomi начались 4 октября - не работал домен account.xiaomi.com и вход в приложение Mi Home. Пользователи сообщали о том, что их подключенные устройства исчезали из приложения. Позже, 5 октября, специалисты Xiaomi полностью устранили проблемы в работе своих устройств и сервисов в России.