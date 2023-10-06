На всероссийские спортивные игры в Петербург впервые приехала команда ЛНР

Участники будут соревноваться в очень разнообразных дисциплинах, которые по тем или иным причинам еще не входят в программу Олимпийских игр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие III Всероссийских студенческих игр национальных и неолимпийских видов спорта состоялось на территории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Как рассказала корреспонденту ТАСС координатор игр, ведущий специалист спортивного студенческого клуба "Черные Медведи - Политех" Анастасия Акатова, в играх впервые принимает участие сборная команда ЛНР.

"В играх принимают участие более 30 сборных вузов со всей страны и более 10 сборных от субъектов РФ, потому что по регламенту можно было заявляться как от вуза, так и от региона - это более 500 спортсменов. Также впервые участие в соревнованиях принимает сборная команда из ЛНР", - рассказал Акатова.

Участники будут соревноваться в очень разнообразных дисциплинах, которые по тем или иным причинам еще не входят в программу Олимпийских игр, среди них: армрестлинг, компьютерный спорт, корэш, перетягивание каната, сумо, шашки и флорбол. По словам Акатовой, почти всю программу соревнований удалось разместить в спортивном комплексе "Политехник".

"Мы смогли разместить практически все соревнования, а это 12 видов спорта, в одном спортивном комплексе, где у нас 8 площадок. Также мы задействовали совсем недавно открывшийся на базе "Политеха" диджитал-центр, в котором у нас проходят соревнования по киберспорту", - отметила Акатова.

Организатором игр выступил СПбПУ, а также Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России. Акатова подчеркнула, что неоценимую помощь в организации игр также оказали Российский студенческий спортивный союз, городской комитет по физической культуре и спорту, Минспорта РФ, но особенно - волонтеры. Основной костяк волонтеров составляют студенты "Политеха", однако при двухдневном наборе сработало сарафанное радио, что показывает неподдельную заинтересованность молодежи в подобных мероприятиях.

"Студенчество объединяет, и очень сильно. Большинство ребят, которые пришли - это друзья друзей. За два дня у нас набралось таким способом 100 волонтеров", - подытожила Акатова.