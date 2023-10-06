В ЕС заявили о доставке гумпомощи для беженцев из Карабаха в ближайшие часы

На помощь уже собрано более €10 млн, сообщил Комиссар Евросоюза по кризисному регулированию Янеш Ленарчич

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь ЕС для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет доставлена в Армению в ближайшие часы. Об этом в пятницу на брифинге сообщил Комиссар ЕС по кризисному регулированию Янеш Ленарчич.

"Гуманитарная помощь ЕС для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха будет доставлена в Армению в ближайшие часы. На помощь уже собрано более €10 млн. Многие страны ЕС, в частности Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания и Норвегия, уже предоставили поддержку в виде лекарств, средств гигиены и продуктов питания", - сказал Ленарчич.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.