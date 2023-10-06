Энергетики Подмосковья ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой

На территории региона ожидаются сильный дождь со снегом и ветер с порывами до 21 м/с

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сильный дождь со снегом и ветер с порывами до 21 м/с прогнозируются на территории Московской области вечером 6 октября и утром 7 октября. В связи с неблагоприятным прогнозом энергетики Подмосковья перешли на повышенный режим готовности, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"В Московской области в период с 21 часа 6 октября и утром 7 октября объявлен желтый уровень погодной опасности, ожидается понижение температуры воздуха до минус 2 градусов, а также сильный дождь со снегом, усиление западного ветра с порывами 16-21 м/с. В связи с этим Мособлэнерго введен режим повышенной готовности. На оперативное устранение последствий непогоды привлекаются 303 бригады, 573 единицы спецтехники, включая 78 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 19 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Россети Московский регион" будет работать в обычном режиме.

"Сегодня энергетики Подмосковья имеют все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения, продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов", - процитировали в пресс-службе министра энергетики Московской области Александра Самарина.