6 октября, 13:39

В некоторых регионах ЦФО прогнозируют ветер до 21 м/с, дожди и мокрый снег

Спасатели рекомендовали не находиться рядом с деревьями, мостами, эстакадами, линями электропередачи и потенциально опасными промышленными объектами

БРЯНСК, 6 октября. /ТАСС/. Синоптики распространили экстренные предупреждения об ухудшении погоды 7 октября в Брянской, Тульской, Белгородской, Курской, Воронежской областях, где ожидается ветер с порывами до 20 м/с и дожди, а в Смоленской области - гололедица и мокрый снег. Информация опубликована на сайтах региональных управлений МЧС.

"Завтра, 7 октября, на территории Смоленской области будет облачно, ночью с прояснениями. В ночное время прогнозируются небольшие умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем пройдут дожди, местами сильные. <...> Ночью на отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Смоленской области.

Сильный ветер с порывами до 20 м/с, а также дожди в субботу ожидаются в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Воронежской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с. "Днем 7 октября с сохранением до конца суток по территории Тульской области ожидается усиление юго-западного ветра порывами 16-21 м/с, местами сильный дождь", - предупредили в ГУ МЧС по Тульской области.

Спасатели рекомендуют не находится рядом с деревьями, мостами, эстакадами, линями электропередачи и потенциально опасными промышленными объектами. 

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