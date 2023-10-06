AFP: во Франции присудили компенсации заразившимся COVID-19 из-за ограничения продаж масок

Согласно решению суда, "государство допустило ошибку, не обеспечив достаточный запас масок для борьбы с пандемией, связанной с высокопатогенным респираторным агентом"

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил решение о присуждении компенсаций от государства людям, которые предположительно заразились COVID-19 из-за введенного властями ограничения на распространение медицинских масок. Об этом сообщило AFP.

Согласно решению суда, "государство допустило ошибку, не обеспечив достаточный запас масок для борьбы с пандемией, связанной с высокопатогенным респираторным агентом", и это решение подтверждает аналогичное заключение, вынесенное год назад судом первой инстанции. Суд также подтвердил, что "государство допустило ошибку в информировании правительства о целесообразности ношения масок в начале эпидемии".

По мнению истцов, именно из-за введенного весной 2020 года в начале эпидемии ограничения на розничную продажу медицинских масок, которые были зарезервированы только для медучреждений, они заразились ковидом. В общей сложности с претензиями в адрес властей выступили около 30 человек.

Суд, будучи не в силах определить точные причины и обстоятельства заражения истцов, тем не менее, подтвердил их право на получение частичной компенсации для лиц, которые в силу профессии могли считаться "лишенными шанса избежать заражения". В частности, одним из них стал врач общей практики из департамента Сена - Сен-Дени принял в частной клинике большое количество пациентов, не имея возможности приобрести маски. Сам же он умер от последствий COVID-19 в апреле 2020 года.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 27 сентября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 770 875 433 случая заражения коронавирусом и 6 959 316 летальных исходов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.