Дизайн станции метро "Лебедянская" в Москве посвятят промышленности

Ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты оформят станцию "Лебедянская" Бирюлевской линии Московского метрополитена в честь российской промышленности, ключевой элемент будет напоминать покатый стальной лист. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Дизайн станции метро "Лебедянская" Бирюлевской линии посвятим российской промышленности. Станция расположена рядом с Липецкой улицей, чье название отсылает к крупнейшему российскому центру развития черной металлургии. Отсюда и выбор общей концепции оформления", - написал Собянин.

По его словам, ключевой элемент композиции будет напоминать прокатный стальной лист. Он расположится в центре станции с двумя береговыми платформами.

Общая протяженность Бирюлевской линии составит больше 22 км, на ней будет 10 новых станций. Ветка пройдет от станции "ЗИЛ" до Бирюлево и улучшит транспортную доступность восьми районов ЮАО и ЮВАО. В них проживает больше 850 тыс. человек, работает или учится - еще несколько сотен тысяч. Бирюлево-Западное и Бирюлево-Восточное впервые получат метро, напомнил мэр.

В новость внесена правка (18:02 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке. Верно: "Лебедянская".