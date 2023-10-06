6 октября, 14:19
Нобелевская премия

Лауреат нобелевской премии мира заявила о решимости бороться за перемены в Иране

Наргес Мохаммади считает, что эта награда поддержит ее решимость

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, которая находится в тюрьме, считает, что награда поддержит ее решимость в борьбе за перемены в Иране. Ее письменное заявление приводит газета The New York Times.

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"Глобальная поддержка и признание моей правозащитной деятельности делают меня более решительной, более ответственной, более страстной и приносят мне большие надежды", - приводит газета слова Мохаммади. "Я также надеюсь, что это признание сделает иранцев, выступающих за перемены, более сильными и организованными. Победа близка", - заявила она.

Мохаммади была объявлена лауреатом премии в пятницу. Как отмечается в мотивировочной части решения, награда присуждена ей за "борьбу против угнетения женщин в Иране, продвижение прав человека и свободы для всех". 

Теги:
ИранНобелевская премия
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