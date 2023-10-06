Самолет, следовавший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в Ургенче

Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров

ТАШКЕНТ 5 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Москвы в Ташкент, из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров совершил вынужденную посадку в городе Ургенч в Узбекистане, пассажир умер. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

"Рейс авиакомпании Uzbekistan Airways HY-604, следовавший из Москвы в Ташкент, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ургенча. Экипаж самолета Boeing-787 с 236 пассажирами на борту принял решение следовать на запасной аэродром по причине ухудшения здоровья одного из пассажиров", - говорится в сообщении.

"В 16:59 по ташкентскому времени (14:59 мск) самолет произвел посадку в аэропорту Ургенча. Пассажир - мужчина 1978 года рождения - скончался на борту воздушного судна", - добавили в пресс-службе. По ее данным, в 18:48 по местному времени самолет вылетел из Ургенча в Ташкент.