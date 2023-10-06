Жителей Москвы предупредили о мошенниках под видом сотрудников Роспотребнадзора

Рекомендуется в целях безопасности в настройках Telegram скрыть номер телефона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты предупредили жителей Москвы о том, что неустановленные лица под видом сотрудников Роспотребнадзора пишут в мессенджерах с целью незаконного получения информации. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует о том, что нередко неустановленные лица, не являющиеся должностными лицами Роспотребнадзора, представляются сотрудниками ведомства и совершают неправомерные действия в отношении государственных гражданских служащих и граждан. В адрес специалистов управления могут поступать в различные мессенджеры фейковые сообщения якобы от сотрудников Роспотребнадзора с целью незаконного получения информации. Обращаем ваше внимание, что от должностных лиц органов Роспотребнадзора не могут поступать предложения подобного характера", - говорится в сообщении.

Рекомендуется в целях безопасности в настройках Telegram скрыть номер телефона, необходимые контакты можно добавить в свою записную книжку. Все ссылки на информационные каналы управления Роспотребнадзора по Москве находятся на официальном сайте.

"В случае возникновения подобных мошеннических действий настоятельно рекомендуем вам направить информацию в управление Роспотребнадзора по городу Москве путем заполнения специальной электронной формы "Прием обращений граждан", размещенной на официальном сайте управления http://77.rospotrebnadzor.ru. Для оперативного ответа можно указать контактный телефон, с вами свяжутся специалисты и предостерегут от необдуманных действий", - добавляется в материале.