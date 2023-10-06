В районе Волоколамского шоссе в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков

Власти Москвы призвали горожан не выходить на улицу в непогоду

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Почти четверть месячной нормы осадков в пятницу выпала в районе Волоколамского шоссе на северо-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"До четверти месячной нормы осадков зафиксировано в отдельных районах города. Наибольшее количество осадков зафиксировано сегодня в районе Волоколамского шоссе (#СЗАО) - 17 мм, это почти четверть месячной нормы. Другие округа-рекордсмены - #СВАО (10 мм), #САО (9 мм), #ЮЗАО (8 мм)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дождь будет идти до конца дня. В отдельных районах города фиксируются порывы ветра, достигающие 20 м/с. Власти Москвы призвали горожан не выходить на улицу в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.