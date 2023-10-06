Более 23 тыс. льготников Подмосковья отдохнули бесплатно в санаториях с начала года

Всего в этом году получат оздоровление более 30 тыс. жителей региона

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. льготников Московской области получили санаторно-курортное лечение с начала текущего года. До конца года их количество увеличится до более чем 30 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением свыше 23 тыс. льготников, из которых порядка 18 тыс. за счет средств региона. Всего в этом году получат оздоровление более 30 тыс. жителей Подмосковья", - привели в тексте слова министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что получить путевку в санаторий бесплатно могут жители, имеющие льготные категории - это люди с инвалидностью, ветераны труда, дети с инвалидностью, ветераны ВОВ и другие.