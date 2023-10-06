Институт развития интернета планирует создать каталог образовательного контента

Генеральный директор АНО "ИРИ" Алексей Гореславский сообщил, что за последние два года организация поддержала более 1 тыс. проектов, вложив 45 млрд рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ") планирует сделать на своем сайте отдельную вкладку с образовательными проектами, созданными при поддержке ИРИ. Об этом сообщила генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина.

"У нас очень много не только развлекательного, но и образовательного контента. Был запрос к ИРИ - возможно ли собрать каталог, в котором он будет представлен, и мы на него ответим. Планируем сделать специальный раздел на нашем сайте, где можно будет ознакомиться с образовательными проектами, созданными при поддержке ИРИ", - сказала она на форуме классных руководителей.

По словам Лапиной, оградить ребенка от гаджетов - значит лишить его социализации. "Поэтому мы пытаемся делать контент, который сподвигнет детей пойти и что-то посмотреть, чем-то заинтересоваться. Каким-то образом раздвинуть те границы, в которых они сейчас существуют", - добавила она.

Всего за последние два года ИРИ поддержал более 1 тыс. проектов, вложив 45 млрд рублей. Релизы большей части из них ожидаются в ближайшие полтора года, сообщил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский на презентации нового сезона 2023-2024 годов.

Форум классных руководителей проходит в Москве с 3 по 7 октября, он проводится Министерством просвещения РФ. 3 октября состоялось открытие первой смены форума для классных руководителей начальной школы, в пятницу - для классных руководителей средней и старшей школы.