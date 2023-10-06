В Запорожской области с 2024 года перестанут оказывать медпомощь по украинскому паспорту

Глава региона Евгений Балицкий заявил, что некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области намерены с начала 2024 года отказывать в оказании медицинской помощи по украинскому паспорту, заявил глава региона Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

По словам губернатора, что некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства. Для ускорения процесса власти региона намерены принять более жесткие меры.

"Пока до нового года мы не торопим. После Нового года будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. <…> Если до Нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после он получать его не будет", - сказал он.

Балицкий добавил, что работа по получению российских паспортов проходит системно и стабильно, очередь хоть небольшая, но все еще сохраняется.

30 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что около 83% жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратились за получением российского паспорта. Сейчас на территории регионов функционирует 28 регистрационно-экзаменационных подразделений, в том числе мобильный комплекс для оказания государственных услуг по линии ГИБДД.