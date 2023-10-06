Глава СПЧ считает слишком жесткой мерой запрет на профессии для мигрантов

Валерий Фадеев при этом призвал тщательнее проверять квалификацию таких работников

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал слишком жесткой мерой возможный запрет на некоторые профессии для мигрантов, но при этом призвал тщательнее проверять квалификацию таких работников. Так он прокомментировал ТАСС внесенный справороссами в Госдуму законопроект о запрете иностранным гражданам работать в некоторых сферах, в том числе в школах, такси и медицинских учреждениях.

"Надо очень осторожно относиться к такому запрету на профессии. Дело не в том, что человек приехал из другой страны, а дело в том, насколько он квалифицирован. Запрет - это слишком жесткая мера", - сказал Фадеев.

Говоря о врачах, глава СПЧ отметил, что в Советском Союзе была единая система образования, которая выпускала более-менее равных по компетенциям докторов. "Теперь мы не знаем, что происходит в странах, которые были республиками Советского Союза, мы не знаем качество образования в этих институтах. Поэтому очень важно как, например, во всех европейских странах, организовать очень серьезные экзамены, которые бы подтверждали квалификацию", - сказал Фадеев.

"Запрет на работу в такси. А на каком, собственно, основании? У нас есть статистика, которая подтверждает, что трудовые мигранты чаще попадают в аварии? В этом законопроекте нет обоснования того, что таксисты-мигранты попадают в аварии чаще", - сказал Фадеев, отметив, что законопроект "не подготовлен и недостаточно продуман".

Ранее группа депутатов во главе с лидером партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам. Законопроект запрещает привлекать мигрантов к работе в сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, к системе школьного образования. Также предлагается запретить трудоустраивать мигрантов в сферу торговли лекарственными средствами и привлекать их к работе в легковом такси и грузовым автоперевозкам, "где особо отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием мигрантов, в том числе со смертельными исходами", отмечают авторы.