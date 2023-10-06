Фотовыставка "Герои и подвиги" об участниках СВО открылась в Москве

Родственники участников СВО предоставили материалы и фотографии разных лет из семейных архивов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Фотовыставка Российского военно-исторического общества (РВИО) "Герои и подвиги", посвященная участникам специальной военной операции, начала работу на Гоголевском бульваре в Москве. На церемонию открытия приехали семьи героев из Барнаула, Екатеринбурга, Смоленска, Республики Коми и других регионов, передает корреспондент ТАСС.

"Удивительно, что через 80 лет после событий Великой Отечественной войны наша страна опять сегодня увидела такие яркие примеры отваги и мужества, готовности отдать свою жизнь за родину, такой стойкости духа. И эта выставка - дань памяти, благодарности и нашего уважения настоящим героям нашего времени, тем ребятам, которые, не жалея своей жизни, сегодня сражаются за самые главные ценности, за добро и память, за правду и справедливость", - сказала на открытии выставки ее автор, научный сотрудник РВИО Виктория Петракова.

Экспозиция рассказывает об истории жизни и подвига тридцати военнослужащих - Героев РФ и кавалеров Ордена Мужества, среди которых солдаты и офицеры из ВДВ, морской пехоты, Военно-воздушных сил, войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), мотострелковых частей и спецподразделений, танкисты, артиллеристы, разведчики. Отдельный стенд посвящен подвигу экипажа танка Т-80 "Алеша", который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Родственники защитников Отечества предоставили материалы и фотографии разных лет из личных семейных архивов. Фотоснимки рассказывают об учебе и увлечениях, спортивных достижениях и военной службе ребят, которые в решающий момент проявили себя как герои. В их числе - Герои РФ Алексей Осокин, Денис Сорокин, Сергей Сухарев, Петр Каштанов, Жумабай Раизов, Андрей Иванов, Олег Сорокин, Дмитрий Семенов, Дамир Шаймарданов, Александр Бичаев, Василий Клещенко, Сергей Кузьминчук, Александр Жихарев, Денис Межуев.

"Когда это все началось (события СВО - прим. ТАСС), мы думали, что наши воины просто исполняют свой долг, но объективный смысл происходящего, всей этой борьбы раскрывается постепенно. И только сегодня, наверное, мы и наше общество начинаем понимать, что борьба ведется не просто ради свободы, величия нашей страны, а ставки гораздо выше: мы, наши ребята борются за то, чтобы наш народ продолжил себя в истории, чтобы у нас были дети и внуки, чтобы мы вообще выжили и могли жить в будущем так, как мы хотим жить, по нашим правилам, по нашим законам, в соответствии с нашими ценностями", - сказал член научного совета РВИО Юрий Никифоров.

Фотовыставка подготовлена Российским военно-историческим обществом при участии Министерства обороны РФ и Департамента культуры Москвы, экспозиция будет открыта до конца октября. Это уже четвертая выставка цикла РВИО "Герои и подвиги", ее материалы будут безвозмездно переданы во все регионы страны.