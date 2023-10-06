В Мичуринск доставили Чудотворную Казанскую-Коробейниковскую икону Божией Матери

Перед принесенной иконой был совершен молебен с чтением акафиста

ТАСС, 6 октября. Чудотворная Казанская-Коробейниковская икона Божией Матери прибыла в Боголюбский кафедральный собор Мичуринска Тамбовской области, сообщает Мичуринская епархия.

"В Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска состоялась торжественная встреча чудотворной Казанской-Коробейниковской иконы Божией Матери", - говорится в сообщении.

Встречу святыни возглавили епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген и епископ Рубцовский и Алейский Роман. Перед принесенной иконой был совершен молебен с чтением акафиста. Чудотворная Казанская-Коробейниковская икона Божией Матери будет находиться в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска до 11 октября, уточнили в епархии.

Об иконе

Казанская Коробейниковская икона Божией Матери - чудотворный образ, явленный в Сибири. Она находилась в Богородице-Казанском храме села Коробейниково, возведенном в 1902 году, в нем пребывало множество святых икон, среди которых выделялся большой Казанский образ Божией Матери, получивший в дальнейшем наименование Коробейниковской. В 1938 году храм был закрыт, Казанскую икону Божией Матери бросили под ноги и использовали как настил, ее спасла местная жительница. В 1994 году многолюдным крестным ходом чудотворная икона была возвращена в восстановленный Казанский храм села Коробейниково.