В Крыму демонтировали копию статуи Свободы в парке миниатюр

Председатель государственного совета республики Владимир Константинов сообщил, что в России достаточно собственных памятников

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Копию американской статуи Свободы демонтировали в Бахчисарайском парке миниатюр в Республике Крым в знак неогласия с отношением США к России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"В Бахчисарайском парке миниатюр демонтировали копию американской статуи свободы. Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - написал Константинов.

Спикер добавил, что в России достаточно собственных памятников. "А статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину", - сказал он.

Бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони" - это парк миниатюр, где собраны 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25. На территории парка находится зоопарк, где проживает более двух тысяч животных и птиц.