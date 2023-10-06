6 октября, 15:25

В Крыму демонтировали копию статуи Свободы в парке миниатюр

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Председатель государственного совета республики Владимир Константинов сообщил, что в России достаточно собственных памятников

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Копию американской статуи Свободы демонтировали в Бахчисарайском парке миниатюр в Республике Крым в знак неогласия с отношением США к России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

"В Бахчисарайском парке миниатюр демонтировали копию американской статуи свободы. Не считаю это варварством. Просто мы не готовы мириться с отношением США к нам, нашей стране. Американцам же стоит задуматься, почему их больше не хотят воспринимать в нашем обществе, во многих цивилизованных странах мира", - написал Константинов.

Спикер добавил, что в России достаточно собственных памятников. "А статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину", - сказал он.

Бахчисарайский парк "Крым в миниатюре на ладони" - это парк миниатюр, где собраны 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25. На территории парка находится зоопарк, где проживает более двух тысяч животных и птиц. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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