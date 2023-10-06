Загруженность дорог Москвы достигла 9 баллов

Самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце, на Москворецкой, Раушеской и Кремлевской набережных, а также на Мясницкой улице и в Китайгородском проезде

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Движение затруднено на дорогах Москвы вечером в пятницу. Загруженность достигла 9 баллов, следует из данных "Яндекс.Карт".

По данным на 18:10, самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце, на Москворецкой, Раушеской и Кремлевской набережных, а также на Мясницкой улице и в Китайгородском проезде.

Движение также затруднено на Большом Устьинском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Пробки наблюдаются на севере Третьего транспортного кольца, на северо-западе и юго-западе МКАД.