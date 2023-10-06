6 октября, 15:27

РФ выделила $500 тыс. на проект ООН по борьбе с наркотиками в Центральной Азии

В посольстве России в Таджикистане отметили, что в Душанбе состоялся круглый стол, посвященный запуску второй фазы проекта, в котором приняла участие советник-посланник дипломатического представительства Вера Хуторская

ДУШАНБЕ, 6 октября. /ТАСС/. Россия выделила $500 тыс. на реализацию второй фазы проекта Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) "Региональная сеть молодежных организаций и молодых лидеров в Центральной Азии для построения свободного от наркотиков, здорового и безопасного общества". Об этом сообщили в посольстве РФ в Таджикистане.

"Россия выделила на реализацию второй фазы проекта $500 тыс.", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, в Душанбе состоялся круглый стол, посвященный запуску второй фазы проекта, в котором приняла участие советник-посланник дипломатического представительства Вера Хуторская. "Мы поддерживаем работу УНП ООН в регионе Центральной Азии и настроены в дальнейшем продолжать оказывать политическое и финансовое содействие на этом направлении", - приводятся в сообщении слова дипломата.

По данным посольства, на круглом столе обсудили итоги первой фазы проекта, в ходе которой создавалась молодежная организация Центральной Азии, занимающаяся противодействием употреблению наркотиков. В ее состав вошли 25 человек, в том числе представители Таджикистана.

Вторая фаза проекта рассчитана на 2023-2024 годы и охватывает все страны Центральной Азии. Целью программы является налаживание связей этой организации с органами власти и продвижение признанных на международном уровне и научно обоснованных подходов к профилактике употребления наркотиков. 

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