Российские шаманы призвали приравнять их к другим традиционным конфессиям

Верховный шаман России и Республики Тыва Кара-оол Допчун-оол отметил, что шаманизм является древнейшим верованием с тысячелетней историей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Шаманы России призвали приравнять их к другим традиционным конфессиям, сообщил ТАСС верховный шаман России и Республики Тыва Кара-оол Допчун-оол.

"Я писал обращения по итогам всероссийских шаманских съездов президенту, в правительство, в Госдуму и министерство юстиции РФ от имени всех российских шаманов. Пять съездов было, пять раз писал с 2019 года", - ответил верховный шаман на вопрос, обращался ли он с идеей признать шаманизм традиционной конфессией.

По его словам, ответа на эти письма не было.

Допчун-оол напомнил, что шаманизм является древнейшим верованием с тысячелетней историей. При этом представители других конфессий отказываются от встреч с ним, чтобы обсуждать вопрос о признании шаманизма традиционным для России вероучением.