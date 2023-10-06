В Москве открылся всероссийский фестиваль "Наука 0+", популяризирующий исследования

Он будет проходить в столице с 6 по 8 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль "Наука 0+", призванный популяризировать исследовательскую сферу и привлекать в нее молодые кадры, начался в Москве. Церемония открытия проходит в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Сегодня здесь, в Московском университете, уже в 18-й раз открывается фестиваль "Наука 0+". Это всероссийский праздник знаний, который объединяет любознательную молодежь с профессионалами научного знания", - сказал на открытии фестиваля ректор МГУ Виктор Садовничий.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в своем видеообращении к участникам церемонии открытия отметил, что сегодня фестиваль является "одним из крупнейших просветительских проектов в области популяризации науки". В России фестиваль пройдет на более чем 400 площадках, в том числе в новых регионах, сказал он. Помимо этого, мероприятия программы "Наука 0+" пройдут в Китае, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане.

"Я благодарю всех организаторов столь масштабного события, включая, конечно, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Желаю всем участникам и гостям научного праздника погрузиться в мир высоких технологий и передовых исследований российских ученых, узнать для себя много нового", - заключил Чернышенко.

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" организуется ежегодно с октября по ноябрь в России и нескольких других странах. В Москве он будет проходить с 6 по 8 октября на более чем 100 площадках, среди них МГУ и несколько других вузов, "Экспоцентр", институты РАН, парк "Зарядье", а также научные центры. В программе около 10 тыс. мероприятий: интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, научные шоу, дискуссии, лекции, кинопоказы, робототехнические соревнования, квизы, квесты.

События фестиваля

Главная тема фестиваля, программа которого разделена на тематические блоки, - "Океан науки". В рамках "Науки 0+" в Москве пройдет акция "Ученые - в школы", будет организован "Золотой лекторий" с участием ведущих исследователей, состоится финал конкурса для школьников "Ученые будущего". В "Экспоцентре" на Красной Пресне в выходные будет работать интерактивная научно-популярная выставка, посвященная роли науки в жизни человека. В ней примут участие около 100 организаций.

Фестиваль входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022-2031 годах. Его цель - привлечение талантливой молодежи в науку, популяризация этой сферы, а также вовлечение ученых и разработчиков в решение важных задач развития общества и страны.

Организаторами выступают правительство Москвы, Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет при поддержке РАН. Генеральный партнер события - фонд "Искусство, наука и спорт", интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом" и просветительский проект Homo Science, стратегический партнер - "Сбер", официальный партнер - Фонд инфраструктурных и образовательных программ, технологический партнер - VK.