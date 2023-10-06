В Чехии появились представляющие опасность для людей азиатские шершни

Представитель национального Агентства по охране природы и ландшафта Томаш Гернер уточнил, что инвазивный вид насекомого обнаружили городе Пльзень

ПРАГА, 6 октября. /ТАСС/. Азиатские шершни, представляющие опасность для человека и поедающие пчел, появились в Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель национального Агентства по охране природы и ландшафта Томаш Гернер.

"В республике впервые обнаружены поедающие пчел и представляющие опасность для людей азиатские шершни", - сказал он. Инвазивный вид насекомого появился в Западной Чехии, а конкретно в центре этого региона - городе Пльзень.

Шершни, как сказал Гернер, "летают в одном из жилых районов города Пльзень". Экологи в данный момент ведут поиски их гнезда, которое затем предстоит уничтожить пожарным.

Азиатский шершень значительно крупнее европейского вида. Его укус особенно опасен для людей, страдающих от аллергии. Такая встреча с этим насекомым может привести к летальному исходу.