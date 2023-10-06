Руководящий состав МВД по ЛНР принял присягу сотрудника органов внутренних дел России

Остальные сотрудники МВД региона в ближайшее время тоже примут российскую присягу

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Руководители районных отделов МВД, руководители управлений министерства и руководящий состав приняли российскую присягу на мемориале "Острая Могила" в Луганске, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Поздравляю вас с принятием присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Вы приняли присягу в непростое, но исторически важное для Луганской Народной Республики время. Дав клятву на верность своей родине, своему народу, вы вступили в полицейское сообщество. Вы, как сотрудники органов внутренних дел, взяли на себя обязательства по противодействию современным криминальным угрозам", - сказал врио министра внутренних дел ЛНР Алексей Кампф.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что остальные сотрудники МВД региона в ближайшее время тоже примут российскую присягу.