В МГУ заявили, что число просмотров мероприятий фестиваля "Наука 0+" может достичь 18 млн

Фестиваль пройдет в Москве с 6 по 8 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Организаторы всероссийского фестиваля "Наука 0+", который пройдет в Москве 6-8 октября, ожидают, что количество посещений мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах достигнет 18 млн. Об этом журналистам сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

"В прошлом году 16 млн [человек] смотрели [трансляции событий фестиваля "Наука 0+" и присутствовали на них лично] на разных площадках. Мы ожидаем в этом году 18 млн", - сказал Садовничий.

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" организуется ежегодно с октября по ноябрь в России и нескольких странах, в том числе Китае, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. В Москве "Наука 0+" проходит с 6 по 8 октября на более чем 100 площадках, среди них МГУ имени М. В. Ломоносова и несколько других вузов, "Экспоцентр", институты РАН, парк "Зарядье", а также научные центры. В программе около 10 тыс. мероприятий: интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, научные шоу, дискуссии, лекции, кинопоказы, робототехнические соревнования, квизы, квесты.

Фестиваль входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в стране в 2022-2031 годах. Организаторами выступают правительство Москвы, Министерство науки и высшего образования РФ, Московский государственный университет при поддержке РАН. Генеральный партнер события - фонд "Искусство, наука и спорт", интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом" и просветительский проект Homo Science, стратегический партнер - "Сбер", официальный партнер - Фонд инфраструктурных и образовательных программ, технологический партнер - VK.