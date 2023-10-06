В Москве 6-7 октября ожидаются резкое ухудшение погоды и первые заморозки

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе могут достигать 21 м/с

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Усиление ветра и первые заморозки ожидаются в Москве в ближайшие сутки, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно данным синоптиков, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в столице ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром понижение температуры воздуха до - 2 градусов, на дорогах местами гололедица. С 09:00 субботы и до конца суток - сильный дождь со снегом, порывы ветра до 21 метра в секунду", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что в связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения. Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона усилили патрулирование зон отдыха и парков, чтобы предупредить людей о непогоде.

Кроме того, принимаются меры по защите от порывов ветра жилых, нежилых и строящихся зданий, объектов транспорта и торговли. На круглосуточном дежурстве находится 1,5 тыс. аварийных бригад, проверяются системы водоотведения, проводятся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады инженерных компаний.

Власти призвали горожан при ухудшении погоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. "Водителям следует быть максимально аккуратными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегать резких перестроений. Если есть возможность, то лучше отказаться от поездок на личном транспорте в период непогоды", - говорится в сообщении.