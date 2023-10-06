6 октября, 15:46

В ЕС в 2022 году прибыли вдвое больше мигрантов, чем в 2015 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о 3,7 млн легальных мигрантов и 330 тыс. нелегальных

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. 3,7 млн легальных мигрантов и 330 тыс. нелегальных прибыли в 2022 году в ЕС. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита сообщества в Гранаде. В ходе острого миграционного кризиса 2015 года в ЕС прибыли около 2 млн мигрантов.

"В 2022 году в ЕС прибыли 3,7 млн легальных мигрантов, и это великолепно, они нужны нам. Также было зарегистрировано 330 тыс. нелегальных мигрантов - и это абсолютно неприемлемо - отметила фон дер Ляйен. - Мы должны разрушить схему, созданную нелегальными перевозчиками людей. Мы должны решать, кто может приехать в Европу, а не они".

Лидеры ЕС не смогли согласовать декларацию саммита по миграции из-за острых противоречий. 

Теги:
Фон дер Ляйен, Урсула
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