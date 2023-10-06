Жителям Воронежской области компенсируют обслуживание речевых процессоров

Мера поддержки касается людей с инвалидностью, страдающих нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухостью 4 степени или глухотой, которым проведена операция по вживлению кохлеарных имплантов

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Жители Воронежской области смогут получить денежную компенсацию за обслуживание речевых процессоров. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской облдумы по итогам заседания регионального парламента, в рамках которого было принято соответствующее решение.

"Депутаты утвердили включение жителей с серьезными нарушениями слуха в перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление областных мер соцподдержки", - сказали в пресс-службе. В частности, дополнительная мера поддержки касается людей с инвалидностью, страдающих нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухостью 4 степени или глухотой, которым проведена операция по вживлению кохлеарных имплантов. Она направлена на компенсацию затрат по замене и ремонту внешних комплектующих частей системы кохлеарной имплантации.

В пресс-службе пояснили, что в регионе в настоящее время проживает 214 детей-инвалидов и 46 взрослых граждан с инвалидностью, являющихся пользователями систем кохлеарной имплантации. Среднегодовое обслуживание одного речевого процессора для них составляет до 57 500 рублей.

"Размер денежной компенсации, предусмотренной законодательным нововведением, составляет 60 тыс. рублей, но не более фактически затраченных средств на указанные цели. В среднем в год, с учетом доставки, на предоставление данной меры социальной поддержки из областного бюджета потребуется 15,6 млн рублей", - пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов, слова которого цитирует пресс-служба.