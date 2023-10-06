6 октября, 16:03

Клайпедский порт объявил штормовое предупреждение

Как сообщил Гидрометцентр, на побережье Балтики в районе Клайпеды ожидается ветер со скоростью до 30 м/сек

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы объявил штормовое предупреждение из-за надвигающейся бури. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил капитан порта Владас Мотеюнас.

"Готовимся к шторму и остановке судоходства, - сказал он. - Существует опасность того, что могут оборваться швартовые находящихся у причалов судов, до них доведены соответствующие рекомендации".

Как сообщил Гидрометцентр, на побережье Балтики в районе Клайпеды ожидается штормовой ветер со скоростью до 30 м/сек. 

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