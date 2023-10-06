Движение участников олимпиады по финбезопасности объединило более 6 млн человек

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в 2022 году в олимпиаде принимали участие представители 12 стран мира

СИРИУС /Федеральная территория/, 6 октября. /ТАСС/. Международная олимпиада по финбезопасности переросла в движение молодежи, которое объединило порядка 6 млн человек. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко по итогам заседания оргкомитета олимпиады в "Сириусе".

"Само движение существует не только во время самой олимпиады, оно уже объединило более 6 млн различных участников. Только в этом году в уроке [по финансовой безопасности] поучаствовали 2,8 млн школьников и студентов. Очень важно, что участвовали и ребята из наших новых территорий, они, кстати, вошли и в состав финалистов: у нас из почти 500 финалистов 32 из наших новых территорий. Мы видим большой запрос на расширение движения и географии олимпиады, все больше стран хотят в этом участвовать", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что в минувшем году в олимпиаде принимали участие представители 12 стран мира. Также Чернышенко добавил, что получаемые участниками движения Международной олимпиады по финбезопасности знания и навыки в области информационной, финансовой безопасности и правоведения, позволят молодежи ориентироваться в текущих геополитических реалиях и защищать интересы тех стран, которые они представляют.

"Мы видим большое будущее и перспективы у этого движения и у самого этого финального мероприятия, поскольку оно помогает молодым людям ориентироваться в нашем сложном, непростом мире, опираться на знания в области информационной, финансовой безопасности, правоведения и защищать интересы своих стран", - резюмировал он.

Финал олимпиады проходил на федеральной территории "Сириус" со 2 по 6 октября. На финальной неделе со школьниками и студентами общались эксперты в сфере финансовой безопасности из разных стран, включая представителей органов государственной власти, банковского сектора, бизнес-сообщества, а также международных организаций. В этом году финалистами олимпиады стали около 500 школьники и студенты из России и еще 18 стран мира. Победители и призеры олимпиады получат льготы при поступлении в ведущие вузы страны, а также возможность устроиться на престижную работу в крупнейших финансовых организациях. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.