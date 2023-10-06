6 октября, 16:10

Упавшее на Кутузовском проспекте дерево повредило две машины и перекрыло три полосы

Также поврежден фонарный столб

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дерево упало на проезжую часть Кутузовского проспекта в Москве, перекрыв три полосы движения в сторону области, передает корреспондент ТАСС.

Дерево упало на Кутузовском проспекте в районе поворота на Рублевское шоссе. Перекрыты три полосы в сторону области, движение сильно затруднено.

В оперативных службах столицы ТАСС уточнили, что также повреждены два автомобиля, один из них сильно, и фонарный столб.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве до 21:00 ожидается дождь и северо-западный ветер с порывами до 18  м/с. 

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