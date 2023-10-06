ВЦИОМ: большинство россиян уверены, что Путин обеспечит стабильность и развитие РФ

Опрошенные также видят президента как спокойного, активного, энергичного, волевого, решительного и мудрого человека

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уверены, что президент РФ Владимир Путин способен обеспечить стабильность в стране и ее развитие. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

"Три четверти наших сограждан убеждены в способности Владимира Владимировича обеспечить стабильность в нашей стране (74%) и ее развитие (74%). Противоположного мнения придерживаются 18% и 19% соответственно" , - говорится в сообщении.

Опрошенные также видят Путина как спокойного (89%), активного, энергичного (87%), волевого, решительного (86%) и мудрого (89%) человека. Еще 72% респондентов считают, что президент многое делает для страны и людей. Большинство россиян также разделяют мнение, что Путин подходит на должность президента РФ лучше, чем другие политики (79%).

Опросы проводились 4, 11, 18 и 25 сентября, 4 октября, в них приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.