Во Франции обнаружили останки шести солдат Русского экспедиционного корпуса

В префектуре департамента Марна пока не располагают практически никакой информацией о личности погибших

ПАРИЖ, 6 октября. /ТАСС/. Останки шести солдат, сражавшихся в рядах Русского экспедиционного корпуса на территории Франции в период Первой мировой войны, обнаружены в коммуне Курси близ Реймса на севере республики. Об этом сообщил ТАСС президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

"Свои поиски я начал еще в августе 2022 года. Однако сам обнаружил только одного, это было 3 августа этого года. Я не мог продолжать раскопки, это запрещено, поэтому я сообщил властям", - пояснил он. Специалисты регионального Управления по делам культуры региона Гранд-Эст приступили к раскопкам 20 сентября, однако точное количество обнаруженных останков удалось определить лишь к 6 октября.

"В общей сложности археологи обнаружили останки шести человек с жетонами, они лежали в одной яме и погибли вместе", - добавил Малиновский.

В префектуре департамента Марна подтвердили факт обнаружения останков, однако пока не располагают практически никакой информацией о личности погибших. Их изучат специалисты Национального бюро по делам комбатантов и жертв войны при Министерстве Вооруженных сил Франции, после чего останки воинов могут захоронить на русском военном кладбище Сен-Илер-ле-Гран "рядом с их братьями по оружию, павшими во Франции во время Первой мировой войны", уточнили в префектуре.

Память о русских воинах во Франции

В 2015 году в Курси был открыт памятник воинам Русского экспедиционного корпуса, выполненный из бронзы скульптором Александром Таратыновым. Эту коммуну отбили у немцев весной 1917 года солдаты 1-й бригады Русского экспедиционного корпуса, завершив наступление взятием форта "Бастион каррэ". Всего же, как напомнил Малиновский, 6 тыс. русских солдат погибли, защищая Францию во время Первой мировой войны.

Еще один памятник воинам Русского экспедиционного корпуса был открыт в 2011 году в Париже на набережной Сены, неподалеку от выставочного комплекса Гран-Пале и моста Александра III. Его открытие прошло в присутствии Владимира Путина, занимавшего тогда пост главы правительства РФ, и возглавлявшего кабмин Франции Франсуа Фийона.

В 1916 году Российская Империя направила в Европу для помощи союзникам в Первой мировой войне Русский экспедиционный корпус в составе более 45 тыс. солдат и офицеров. Особенно отличились русские войска в сражении 1916 года на подступах к Реймсу, остановив наступление немецких дивизий. Во время ожесточенного 12-часового сражения был отражено не менее пяти атак. Важную роль русские бригады сыграли и в наступательных операциях, развернувшихся в регионе Шампань-Арденны весной 1917 года. Только в одной апрельской операции корпус потерял 70 офицеров и почти 4,5 тыс. солдат.