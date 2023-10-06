6 октября, 16:19

"Российская газета" сообщила, что задержанный на Кипре журналист возвращается в РФ

По данным издания, при задержании российского журналиста полиция Кипра в присутствии многочисленных свидетелей без видимых причин применила к нему спецсредства и грубую физическую силу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Корреспондент "Российской газеты" Александр Гасюк, ранее задержанный полицией Кипра, возвращается на родину, сообщает издание.

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"Мы ждали этого момента, не выдавали комментариев, чтобы не помешать процессу возвращения нашего корреспондента домой. И сейчас он в самолете: летит на Родину. Теперь мы можем сказать спасибо всем и, прежде всего, благодарим за оперативную помощь наших дипломатов, всех тех, кто помог", - пишет газета.

Отмечается, что при задержании российского журналиста полиция Кипра в присутствии многочисленных свидетелей без видимых причин применила к нему спецсредства и грубую физическую силу.

Гасюк был задержан 5 октября в Никосии. В момент задержания он находился в автомобиле около дома, где проживает со своей семьей. К журналисту были применены силовые методы, в результате ему травмировали руку. Позже журналист был доставлен в больницу. 

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