Посольство РФ в Молдавии потребовало наказать виновных, осквернивших памятник воинам

В диппредставительстве сообщили, что мемориал 161-го стрелкового полка Молдавской стрелковой дивизии в селе Руска Хынчешстского района "обезобразили краской"

КИШИНЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии осудило действия вандалов, осквернивших памятник советским воинам, и призвало власти найти и наказать виновных.

"Решительно осуждаем очередной злонамеренный поступок вандалов по осквернению мемориала в память о подвигах советских воинов-освободителей. Как стало известно, мемориал 161-го стрелкового полка Молдавской стрелковой дивизии в селе Руска Хынчешстского района стал объектом кощунственных действий. Преступники обезобразили его краской", - говорится в заявлении посольства РФ.

В нем отмечено, что "борьба" с памятниками исторического наследия молдавского народа - результат игнорирования предыдущих акций вандалов. Рассчитываем, что правоохранительные органы Республики Молдова оперативно предпримут исчерпывающие меры по выявлению и наказанию виновных", - подчеркнуто в документе.

Инциденты на мемориалах советским войнам в Молдавии стали регулярными после того, как к власти в стране пришла проевропейская Партия действия и солидарности, некоторые члены которой призывают бороться с советским прошлым и выступают за вхождение республики в состав Румынии, ее присоединение к НАТО. Вандалов еще ни разу не удавалось задержать полиции. Ранее МИД РФ неоднократно выражал озабоченность в связи с подобными инцидентами в Молдавии.