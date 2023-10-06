Пробки в Москве достигли 10 баллов

На МКАД осложнено движение на юге и северо-западе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в пятницу достигла максимальных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Наибольшие затруднения, по данным на 18:45, отмечаются на Садовом кольце, на Москворецкой, Раушской и Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережных, а также на Мясницкой улице и в Китайгородском проезде. Пробки регистрируются почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца. На МКАД осложнено движение на юге и северо-западе.

Встали в пробках Ленинский, Комсомольский, Кутузовский проспекты, Новый Арбат, Красная Пресня в сторону центра, и несколько других магистралей.