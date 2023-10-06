Путин направил приветствие участникам и гостям Всероссийского фестиваля науки "Наука 0+"

Президент назвал этот фестиваль одним из востребованных проектов в России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII Всероссийского фестиваля науки "Наука 0+" ("Наука для всех"), отметив важность миссии фестиваля в жизни страны. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее ярких, востребованных гуманитарных проектов в нашей стране. На протяжении многих лет он выполняет важную, благородную миссию - содействует популяризации научных знаний, формирует пространство для проведения содержательных дискуссий о передовых достижениях ведущих отечественных и зарубежных ученых", - говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что программа фестиваля насыщена и разнообразна. Участников ждут выставки и лекции, творческие конкурсы и мастер-классы, дни открытых дверей и кинопоказы. "С помощью новейших информационно-коммуникационных технологий интерактивное пространство фестиваля будет доступно для огромной аудитории не только в России, но и за ее пределами, в том числе в нынешнем году к форуму присоединяются партнеры и коллеги из Китайской Народной Республики", - добавил президент.

Путин выразил уверенность, что фестиваль пройдет на высоком организационном уровне, станет одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий в России, а также будет способствовать привлечению талантливой молодежи в сферу фундаментальных научных и прикладных исследований и разработок. Он пожелал участникам фестиваля успехов, а гостям незабываемых впечатлений.

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" организуется ежегодно с октября по ноябрь в России и ряде других стран. В Москве он будет проходить с 6 по 8 октября более чем на 100 площадках, среди них МГУ и другие вузы, Экспоцентр, институты РАН, парк "Зарядье", а также научные центры. В программе около 10 тыс. мероприятий: интерактивные научно-популярные выставки, виртуальные лаборатории, научные шоу, дискуссии, лекции, кинопоказы, робототехнические соревнования, квизы, квесты.