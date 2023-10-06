6 октября, 17:16

Москва и Ташкент продолжат реализацию программ изучения русского языка в Узбекистане

Стороны намерены уделять особое внимание вопросам развития сотрудничества между вузами и научно-исследовательскими институтами двух стран

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан продолжат реализовывать совместные программы по изучению русского языка в республике. Об этом говорится в совместном заявлении президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, принятом по итогам их переговоров в Москве.

"Уважая национальные языки Российской Федерации и Республики Узбекистан и признавая их важную роль в образовательных и воспитательных процессах, стороны подтверждают намерение продолжить реализацию совместных гуманитарных программ по изучению русского языка в Республике Узбекистан", - сказано в тексте документа.

В заявлении отмечается, что стороны будут уделять особое внимание вопросам развития сотрудничества между вузами и научно-исследовательскими институтами двух стран, а также совместному участию в международных научных мероприятиях и организации двусторонних образовательных форумов.

"Стороны выразили заинтересованность в более полном раскрытии потенциала культурного взаимодействия с учетом многовековых связей народов двух стран, сохранении общего культурного наследия, популяризации близких народам России и Узбекистана традиций и ценностей, в том числе в рамках ЮНЕСКО и ООН", - подчеркивается в заявлении. 

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