Суперсервис "Правосудие онлайн" заработает с 2024 года

Он позволит дистанционно через портал госуслуг участвовать в судебном процессе

СТАВРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Суперсервис "Правосудие онлайн", который позволит дистанционно через портал госуслуг участвовать в судебном процессе, включая подачу документов в суды всех уровней, ознакомление с материалами дела, присутствие на судебных заседаниях, а также получать судебные решения в личный кабинет, заработает со следующего года. Об этом сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, общаясь с журналистами в кулуарах семинара-совещания с председателями советов судей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

"Введение суперсервиса запланировано на 2024 год. Мы ставим задачу, чтобы цифровизация правосудия была проведена в кратчайшие сроки. Есть "дорожная карта", мы работаем в тесном контакте с Минцифры. Я абсолютно уверен в том, что в 2024 году суперсервис "Правосудие онлайн" заработает в полную силу", - сказал Момотов.

По его словам, пока в 13 регионах работают свои сформированные ранее электронные системы для мировых судей, работа направлена на то, чтобы интегрировать всех мировых судей, суды общей юрисдикции и арбитражные суды в единую систему, "чтобы граждане имели возможность не только приезжать в суд, но и использовать компьютеры для участия в судебных процессах". Он заметил, что материально и технически к началу работы нового суперсервиса все готово, остаются вопросы корректировки процессуального законодательства для применения новых возможностей.

Правосудие онлайн

Новый суперсервис станет следующим шагом в работе государственной автоматизированной системы (ГАС) "Правосудие". Как сообщил на семинаре глава комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации судов, зампредседателя Санкт-Петербургского горсуда Олег Кутыев, ГАС "Правосудие" состоит из 26 подсистем и 49 программных комплексов. Они позволяют автоматически распределять дела, вести судебное делопроизводство в электронном виде, формируя дело в цифровом формате, принимать документы онлайн, направлять извещения. Наиболее развиты эти технологии в Москве и Санкт-Петербурге, в столице, например, имеются еще возможности отслеживания эффективности работы судей, организации работы для оптимизации загрузки сотрудников суда, использование облачного рабочего стола судьей.

К системе подключены мировые суды 72 регионов, остаются еще 13, где на участках мировых судей применяется ранее внедренное программное обеспечение делопроизводства. Это, по словам Кутыева, создает проблемы при направлении дел в электронном виде в кассационные суды. Но эти вопросы решаются: в Петербурге, например, уже протестировали переход на программное обеспечение мировых судей, применяемое в других регионах, это дало хороший результат. Кроме того, в 70 регионах для федеральных судов и в 39 регионах для мировых судей идет тестирование сервисов по направлению извещений участникам судебного процесса и судебных актов через портал госуслуг. Также в РФ реализована возможность подачи через портал госуслуг документов в электронном виде по гражданским и административным делам. В Москве и Петербурге это возможно уже и через МФЦ. Вместе с тем остается решить вопрос о такой подаче процессуальных документов по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.

Также необходимо решить вопросы наличия усиленной квалифицированной электронной подписи не только у судей, но и у секретарей и работников аппаратов судов. Развивается электронная подача на исполнение документов судебным приставам, постепенно внедряется электронное взаимодействие и со службой исполнения наказаний, в частности используются электронные поручения о конвоировании заключенных для участия в судебном процессе и получения электронных расписок.

Председатель Ставропольского краевого суда Константин Боков сообщил, что Ставропольский край стал первым среди российских регионов, который успешно прошел тестирование в пилотном проекте Минцифры России, позволяющем подавать иски, заявления, жалобы мировым судьям через портал госуслуг. С 29 мая Ставропольский край переведен в режим промышленной эксплуатации этого сервиса. Успешно прошел для краевых судов и пилотный проект Минцифры по внедрению электронного определения территориальной подсудности жалоб посредством единого портала. Кроме того, по данным Минцифры, по итогам 2022 года Ставропольский край вошел в тройку лидеров в РФ по числу документов, направляемых на исполнение приставам в электронном виде. Он добавил, что с июля этого года для жителей края появилась возможность подачи документов в суды всех уровней через МФЦ, а все рассмотренные мировыми судьями края с мая 2023 года дела хранятся в электронном виде. Все хранившиеся в архивах судов Ставрополья уголовные дела, рассмотренные судами с 1962 по 2007 год, переведены в электронный вид.