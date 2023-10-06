В Калужской области откроют выставку к 120-летию комиссара-партизана Гурьянова

В открытии выставки будут участвовать около 100 школьников

КАЛУГА, 6 октября. /ТАСС/. Выставка "Великий земляк Маршала", посвященная 120-летию Героя Советского Союза Михаила Алексеевича Гурьянова, откроется 10 октября в филиале Музея Победы - "Музее Г. К. Жукова" в г. Жукове Калужской области. В экспозицию вошли личные вещи и документы комиссара Угодско-Заводского партизанского отряда Гурьянова, который в годы войны действовал на территории нынешнего Жуковского района.

"В музее 10 октября откроется выставка "Великий земляк Маршала", посвященная Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Гурьянову. Посетителям расскажут о комиссаре Угодско-Заводского партизанского отряда, действовавшего на территории современного Жуковского района. Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения героя", - , сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

На выставке представят десятки экспонатов из фондов регионального филиала, в том числе пальто, трудовую книжку, профсоюзный билет. В витринах будут представлены редкие архивные фотоснимки. В открытии выставки будут участвовать около 100 школьников. "Комиссар партизанского отряда Михаил Гурьянов активно участвовал в подготовке и проведении операции по разгрому немецкого штаба в селе Угодский Завод, ныне - город Жуков. <…> В феврале 1942 года Михаилу Алексеевичу Гурьянову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза", - уточнили в Музее Победы, добавив, что выставка будет работать до 31 октября.

Гурьянов (1903-1941) - комиссар партизанского отряда на оккупированной территории Калужской области. Партизанская группа под его руководством атаковала здание, где разместились гитлеровцы. Противник понес значительные потери. Гурьянов был ранен и схвачен карателями. Враги подвергли его пыткам, но не добились сведений. Каратели повесили комиссара в селе Угодский Завод.