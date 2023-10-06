В Эстонии возбудили дело за прослушивание на полную громкость гимна России

По данным портала Delfi, дело возбудили "по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военными преступлениями"

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Эстонская полиция возбудила административное дело против двух мужчин за прослушивание на полную громкость гимна России. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, пьяные мужчины вынесли во двор многоквартирного дома в Таллине проигрыватель и на полную громкость включили российский гимн. Портал подчеркивает, что дело было возбуждено "по статье, предусматривающей ответственность за демонстрацию символики, связанной с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечности или военными преступлениями".

21 апреля 2022 года парламент Эстонии одобрил в окончательном третьем чтении законопроект о запрете демонстрации так называемой враждебной символики, к которой депутаты причислили георгиевскую ленту, а также знаки Z и V. Документ предполагает штраф для физических лиц в размере €1,2 тыс. за демонстрацию букв Z и V, а также символики, "связанной с Днем Победы". Для юридических лиц размер наказания составляет €32 тыс.